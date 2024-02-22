Байден рассказал о поддержке его переизбрания лидерами девяти стран

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что девять зарубежных лидеров призывали его переизбираться и одержать победу над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома. По словам американского лидера, речь идет о сохранении демократии.

Один глава государства нашел предлог, чтобы подойти поближе и сказать: «Вы должны победить», — заявил Байден.

Он отметил, что данная фраза прозвучала в его адрес не потому, что он «такой особенный», а потому, что «на кону окажется демократия, если выиграет другой парень». Байден подчеркнул, что подобное ему сказали девять глав государств.

Ранее гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской заявил, что Трамп может проиграть выборы, если их сфальсифицируют. Он с уверенностью заявил, что бывший глава государства вернется в Белый дом, если его кандидатуру допустят до голосования.

Также Лидовской отмечал, что американская певица Тейлор Свифт не поможет Байдену переизбраться на второй срок. Эксперт не исключил, что слухи о якобы способности суперзвезды повлиять на результаты голосования, отдав предпочтение нынешнему главе государства, распространяют сами демократы.