Байден рассказал о новых инициативах США по «поддержке демократии» в мире

«Инициативу демократического обновления» объявил президент США Джо Байден на открывшемся 9 декабря виртуальном «Саммите за демократию». На реализацию этой инициативы направят более $424 млн. Об этом сообщили в Белом доме.

По данным американской администрации, на реализацию заявленных целей пойдёт $424,4 млн. Они будут направлены по линии Госдепа, входящего в его структуру Агентства США по международному развитию и Минфина.

Инициатива включает в себя пять положений: поддержку независимых СМИ, борьбу с коррупцией, поддержку проведения демократических реформ, продвижение «технологий ради демократии» и «защиту свободных и честных выборов и политических процессов».

США в настоящее время проводят «Саммит за демократию». На него пригласили 110 стран. РФ и Китай приглашения не получили.

Ранее в Китае высмеяли идею США провести «саммит демократий». Глава канцелярии политических исследований Центрального комитета Коммунистической партии КНР Цзян Цзиньцюань заявил, что идея США на фоне множества проблем в западных странах довольно иронична. Истинной целью этого мероприятия является подавление других государств и раскол мира.