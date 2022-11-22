Байден рассказал о «неизвестных жертвах» американских военных Байден: американцы не знают о жертвах, которые приносят военнослужащие США

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил о том, что американские граждане «понятия не имеют» о жертвах, которые приносят военнослужащие армии их страны. Он также отметил, что он и его супруга очень ценят все, что делают военные для государства. Об этом Байден сообщил в ходе выступления на военной базе в штате Северная Каролина. Его слова приводит РИА Новости.

Американский народ понятия не имеет о жертвах, которые вы приносите. Один процент вас представляет 99 процентов общества, — сказал Байден.

При этом он подчеркнул, что и сам, и его жена Джилл очень ценят все, что сделали американские военные.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину. Причем американский лидер может решится на такой шаг, не получая согласие конгресса.

В свою очередь в издании The American Conservative заявили, что Джо Байден и его советники, по некоторым данным, рассматривают вариант отправки на Украину военной коалиции с польскими и румынскими солдатами. По мнению издания, вступление в конфликт для Запада нецелесообразно, поскольку у коалиции не будет цели, а Россия может расценить иностранных солдат как приоритетную цель атаки.