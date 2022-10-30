Байден рассказал о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета Байден: сокращение дефицита бюджета до $1,4 трлн является крупнейшим в истории США

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Сокращение дефицита бюджета США до $1,4 трлн стало крупнейшим в истории страны годовым снижением показателя. Об этом этом заявил на своей странице в Twitter президент Джо Байден. При этом он подверг критике идею республиканцев-конгрессменов о снижении налогов.

Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории, — написал Байден.

Одновременно с этим он раскритиковал предложение представителей республиканцев в конгрессе. предложивших снизить налоги. По мнению президента, это увеличит дефицит «примерно на $3 трлн».

В октябре американский минфин отчитался о сокращении дефицита бюджета страны за год в два раза — до $1,375 трлн против $2,276 трлн годом ранее.

Ранее сообщалось, что профильный комитет палаты представителей Конгресса США внес правки в проект оборонного бюджета США на 2023 год. В результате этого бюджет вырос на $37 млрд. Туда вошло в том числе повышение военной помощи Украине до $1 млрд.