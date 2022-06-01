Байден рассказал о «цели» США на Украине Байден: США хотят превратить Украину в «процветающую демократию»

Джо Байден / Фото Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне хотят видеть Украину «демократической» и «процветающей». При этом вмешиваться напрямую в конфликт Белый дом не намерен, отметил он в статье, опубликованной The New York Times.

Цель Америки проста: Вашингтон хочет видеть Украину «демократической, независимой, суверенной и процветающей», — пояснил хозяин Белого дома.

Байден добавил, что в США не стремятся к конфликту НАТО и России. Также в Вашингтоне не намереваются посылать на Украину войска, поскольку в кризисе там американцы не хотят участвовать напрямую, пока «не будут атакованы» сами США или их союзники.

Ранее стало известно, что Вашингтон не хочет допустить конфликта между НАТО и Россией. Такова цель, обозначенная президентом США Джо Байденом, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. Президент чётко выразился, что мы не будем посылать наши войска или нападать на российские силы, добавил чиновник.