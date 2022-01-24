Байден рассказал о беседе с главами ЕС по Украине

Президент США Джо Байден рассказал о «полном единодушии» по время разговора с европейскими лидерами по Украине. Беседа состоялась по видеосвязи, она касалась ситуации с «российской агрессией».

У меня была очень, очень, очень хорошая встреча, полное единодушие со всеми европейскими лидерами, — заявил американский лидер по итогам переговоров, его выступление транслировалось на сайте Белого дома.

Между тем Пентагон заявил о приведении США войск на своей территории и за рубежом в состояние повышенной готовности. Это делается на фоне напряжённости вокруг Украины. В частности, ведомство привело 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности для переброски в Европу и усиления НАТО. Однако, решение о переброске войск пока не принималось.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне открыты к новому контакту с Москвой на уровне глав дипломатических ведомств. Новая встреча госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова возможна, если она пойдёт на пользу разрешению кризиса вокруг Украины.