Байден рассказал, коснулись ли США удары Ирана по Израилю Байден: Иран не наносил удары по объектам США во время атаки на Израиль

Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Атак Ирана на американские войска или объекты на Ближнем Востоке в ходе удара Тегерана по Израилю зафиксировано не было, заявил президент США Джо Байден. По его словам, которые приводит пресс-служба Белого дома, Израилю при содействии американской стороны удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники.

И хотя сегодня мы не видели нападений на наши силы или объекты, мы сохраним бдительность ко всем угрозам и без колебаний примем все необходимые меры для защиты наших людей, — заявил Байден.

Американский лидер отметил, что на прошлой неделе по его указанию военные США перебросили в регион дополнительные силы. Именно это, а также мастерство военнослужащих позволило уничтожить почти все снаряды и дроны, подчеркнул Байден.

Глава Белого дома добавил, что решительно осуждает атаку Ирана на Израиль. По его словам, удары наносились не только с иранской территории, но и из Ирака, Йемена и Сирии.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил дату проведения заседания Совета Безопасности ООН по поводу нападения Ирана на Израиль — 14 апреля. Он добавил, что организация одновременно распространила два письма, от властей Израиля и Ирана. По мнению дипломата, мир получил новый острейший кризис на Ближнем Востоке.