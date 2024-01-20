Байден рассказал, какую роль сыграл в атаке ХАМАС на Израиль Байден: ХАМАС атаковал Израиль из-за желания США изменить динамику в регионе

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одной из причин нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль стало стремление Соединенных Штатов нормализовать отношения Саудовской Аравии и еврейского государства, считает президент США Джо Байден. По его словам, целью было изменение динамики во всем регионе, передает пресс-служба Белого дома.

Причина, по которой ХАМАС сделало то, что сделало, заключалась в том, что я собирался добиться сделки с Саудовской Аравией и хотел нормализовать отношения. Я имею в виду, полностью нормализовать отношения с Израилем и привлечь шесть других арабских стран, чтобы изменить динамику в регионе, — пояснил американский лидер.

Ранее активисты прервали выступление Байдена в церкви города Чарлстон, штат Южная Каролина, и потребовали прекращения боевых действий в секторе Газа. Глава государства заявил, что понимает эмоции протестующих. Он сообщил, что работал над этим вопросом с правительством Израиля, и в рамках этих консультаций «использовал все, что мог». В ответ на это одна из женщин выкрикнула: «вы хороший человек».

До этого сообщалось, что администрация Джо Байдена пытается найти того, кто будет управлять сектором Газа после окончания конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС, однако эти попытки пока не увенчались успехом. Власти Соединенных Штатов вынуждены выбирать «лучший среди плохих вариантов». Предполагается, что Вашингтон передаст Газу под внешний контроль международных сил.