Байден рассказал, как врачи искали у него мозг Байден заявил, что врачи дважды вскрывали его черепную коробку в поисках мозга

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Джо Байден

Президент США Джо Байден сообщил в ходе общения с пожарными, что однажды ему пришлось перенести операцию, в ходе которой врачи дважды вскрывали его черепную коробку, чтобы установить, есть ли у него мозг. По словам главы Белого дома, причиной срочного оперативного вмешательства стала аневризма, в результате медикам удалось спасти ему жизнь, сообщает РИА Новости.

Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал... Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг, — рассказал Байден.

Он уточнил, что из-за плохих погодных условий не мог попасть в больницу даже спецбортом. В итоге его отправили в медицинское учреждение с помощью представителей пожарной службы. Операция длилась девять часов.

По данным американских СМИ, операция, связанная с аневризмой, была проведена Байдену в бытность его сенатором в 1988 году.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По словам Карлсона, за последние годы состояние главы Белого дома ухудшилось. В качестве доказательства телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые Байден допускал в ходе выступлений.

В свою очередь бывший врач экс-президента США Дональда Трампа, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон сообщил, что Байден может страдать от психического расстройства, однако Белый дом отказывается проводить ему когнитивный тест. По его словам, он сам трижды подавал заявки с требованием проверить психическое состояние американского лидера, но они были проигнорированы.