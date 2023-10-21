Байден рассказал, как три месяца боролся с коррупцией на Украине Байден сообщил, что провел на Украине в общей сложности три месяца за два года

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что провел на Украине в общей сложности три месяца в течение двух лет, когда являлся председателем комитета по иностранным делам сената Конгресса США. По его словам, которые приводит пресс-служба Белого дома, там он «разбирался с олигархами и коррупцией». Байден возглавлял комитет в 2007–2008 годах.

В итоге я провел большую часть двух лет на Украине, разбираясь с олигархами и коррумпированной системой, которая была у них <...>, за эти два года я, наверное, провел на Украине в общей сложности три месяца, — сказал Байден во время приема, посвященного сбору средств на избирательную кампанию.

Действующий глава США шесть раз побывал на Украине, находясь в должности вице-президента в администрации Барака Обамы — в 2009, 2014 (трижды), 2015 и 2017 годах. В феврале 2023 года Байден посетил Украину впервые в должности президента Соединенных Штатов.

Ранее он заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. По его словам, выделяемые этим странам деньги позволяют не подвергать опасности американские войска и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.