Байден рассказал, до каких пор США будут соперничать с Китаем Байден: США будут соперничать с Китаем до начала конфликтной ситуации

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом будет соперничать с Китаем, но только до тех пор, пока конкуренция между двумя державами не перерастет в конфликт, сообщает пресс-служба Белого дома. В ходе выступления на Восточноазиатском саммите в Пномпене американский лидер подчеркнул, что Вашингтон сохраняет открытыми каналы связи для Пекина.

Президент Байден прокомментировал отношения между США и КНР, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом открытыми линии связи и следя за тем, чтобы конкуренция не переходила в конфликт, — сообщили на сайте Белого дома.

Помимо этого, Байден отметил важность сохранения «мира и стабильности в Тайваньском проливе». Американский лидер также осудил угрозы, исходящие от КНДР, и действия РФ на Украине.

Ранее немецкий журналист Грегори Улиг написал, что экономическая война против России, которую развязали страны Запада, подарила Москве нового важнейшего союзника в лице Китая. Обозреватель отметил, что экспорт из КНР в Россию летом 2022 года вырос на 23%, что помогло Пекину обогнать Европу.