Байден рассказал, что стало причиной штурма Капитолия Байден: штурм Капитолия произошел из-за призывов Трампа

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Штурм Капитолия 6 января 2021 года случился из-за призывов и ложных заявлений экс-президента США Дональда Трампа, заявил президент США Джо Байден. Согласно его предвыборной речи, которую цитирует РИА Новости, из-за действий Трампа погибли люди, которые вместе с толпой пришли в тот день в Вашингтон.

Порядка 140 офицеров полиции пострадали, мы с (первой леди) Джилл были на похоронах погибших. Они погибли из-за лжи Дональда Трампа, его ложь привела толпу в Вашингтон, — подчеркнул Байден.

Также президент уточнил, что во время предстоящих выборов на кон будет поставлена американская демократия. Политик пообещал посвятить ее защите остаток своего правления. Трампа же он раскритиковал: Байден обвинил его в отходе от демократии, многократно окрестив его сторонников мятежниками. Самого республиканца он назвал «верховным отрицателем выборов».

До этого Байден на предвыборном мероприятии в Бостоне заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Трамп. По словам демократа, «нельзя позволить победить» этому республиканцу.

При этом ранее стало известно, что 2024 году будет запущена процедура импичмента Джо Байдена. Член палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин отметила, что за этим будет следить вся Америка.