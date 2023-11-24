Байден рассказал, чего США ждут от ХАМАС Байден: США ожидают, что ХАМАС освободит в ближайшие дни еще десятки заложников

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Вашингтон ожидает, что радикальное палестинское движение ХАМАС освободит в ближайшие дни еще десятки заложников, заявил американский президент Джо Байден. По словам американского лидера, которые цитирует ТАСС, Штаты готовы работать над тем, чтобы вернуть пленников семьям.

В течение нескольких следующих дней мы ожидаем, что десятки заложников вернутся к своим семьям. И мы также помним о тех, кто все еще удерживается. Мы вновь заявляем о готовности работать над их освобождением, — сказал президент.

Ранее Байден сообщил, что в заложниках у палестинского движения ХАМАС находятся в том числе американские граждане. По его словам, Вашингтон отправит экспертов, чтобы они помогли освободить людей. Помимо этого американский лидер отметил, что, по его данным, 14 граждан США были убиты в результате нападения ХАМАС. Действия движения политик охарактеризовал словами «чистое зло».

Американский президент отметил, что именно он убедил премьер-министра Биньямина Нетаньяху дать время для выведения пленных из анклава до начала наземной операции. Также, по заверению Байдена, это он договорился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси о том, чтобы раненые местные жители и иностранцы могли покидать сектор через КПП «Рафах».