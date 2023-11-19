Байден рассказал, что останавливает США от вступления в украинский конфликт Байден: поддержка Киева ограждает США от вступления в конфликт на Украине

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Поддержка Украины Соединенными Штатами позволяет Вашингтону оградить свои войска от прямого вмешательства в конфликт, передает The Washington Post заявление президента США Джо Байдена. Глава страны подчеркнул, что приверженность Украине — инвестиция в безопасность.

Из двух мировых войн в прошлом веке мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, то кризис не затухает сам собой. Это напрямую втягивает Америку. Именно поэтому наша приверженность Украине — это инвестиция в нашу собственную безопасность, она предотвращает расширение конфликта в будущем. Мы ограждаем американские войска от этой войны поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и отечество, — добавил политик.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина была нужна американским властям лишь как инструмент нападения на Россию. По его словам, такая политика США привела к гуманитарной катастрофе для украинского народа, поскольку Киев не сможет оказывать сопротивление без западной помощи. Если поддержку прекратят США, то и другие члены НАТО поступят аналогичным образом, констатировал экс-представитель оборонного ведомства. До этого Макгрегор сообщил, что России за время спецоперации удалось значительно усилить свои вооруженные силы, причем в этом ей «помогла» недальновидная политика США.