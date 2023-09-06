Байден рассчитывает на встречу с Зеленским в ближайшее время Блинкен: президент США рассчитывает на встречу с Зеленским в ближайшее время

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Президент США Джо Байден надеется в ближайшее время провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен перед началом переговоров с украинским лидером в Киеве, сообщает ТАСС. Предположительно, встреча двух лидеров состоится в Нью-Йорке, где 19 сентября откроется неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Президент [Байден] с нетерпением ждет встречи с вами в ближайшем будущем, — отметил американский дипломат.

Относительно деталей переговоров президентов США и Украины информации пока нет. Не исключается вариант, при котором Байден и Зеленский отправятся обсуждать двусторонние отношения в Вашингтон, отмечает издание.

Блинкен, 6 сентября прибывший в Киев из Польши, сообщил, что Вооруженные силы Украины добились определенных результатов в рамках контрнаступления. По его словам, речь идет о «заметном прогрессе». При этом чиновник не уточнил, что именно имеет в виду.

Ранее Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что власти США выделят Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. По его словам, эти средства будут направлены, в частности, на усиление противовоздушной обороны страны. Речь идет о военной и гражданской помощи.