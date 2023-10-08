Байден велел оказать Израилю дополнительную помощь в связи с атакой ХАМАС

Фото: Zhang Tianlang/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Президент США Джо Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома. Решение главы государства связано с атаками палестинских радикалов ХАМАС на страну.

Сегодня утром команда по вопросам национальной безопасности проинформировала президента и вице-президента [США Камалу Харрис] о ситуации в Израиле. Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС, — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Израиль запросил у Вашингтона дополнительную военную помощь. Он отметил, что соответствующий вопрос вынесен на обсуждение.

Блинкен также добавил, что США проверяют информацию о гибели и пропаже без вести нескольких американских граждан в ходе атак ХАМАС на Израиль. По его словам, в настоящий момент Вашингтон не располагает доказательствами того, кто стоит за нападениями радикалов на страну.

Ранее бывший разведчик, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что война между Палестиной и Израилем может стать для США шансом «соскочить с Украины». По его словам, Украина уже всем надоела и Вашингтон ищет способы, которые помогут ему избавиться от этой проблемы.