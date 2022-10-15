Байден распорядился о новом транше военной помощи Украине на $725 млн Белый дом: Байден распорядился о новом транше военной помощи Украине на $725 млн

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден уполномочил госдепартамент страны выделить новый пакет военной помощи Украине. Сумма пакета составит %725 млн. Об этом сообщили в Белом доме.

Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до $725 млн, — говорится в сообщении американской администрации.

По информации СМИ, в новый пакет помощи предполагается включить броневики и боеприпасы.

Объем военной помощи, которую США оказали Украине с начала спецоперации составил $16,8 млрд.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что Вашингтон в ближайшие недели предоставит Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов. По ее словам, Вашингтон рассчитывает, что союзники США также активизируют оказание экономической помощи Киеву. Она добавила, что суммарная экономическая помощь Соединенных Штатов Украине составит $13 млрд