Президент США Джо Байден уполномочил госдепартамент страны выделить новый пакет военной помощи Украине. Сумма пакета составит %725 млн. Об этом сообщили в Белом доме.
Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до $725 млн, — говорится в сообщении американской администрации.
По информации СМИ, в новый пакет помощи предполагается включить броневики и боеприпасы.
Объем военной помощи, которую США оказали Украине с начала спецоперации составил $16,8 млрд.
Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что Вашингтон в ближайшие недели предоставит Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов. По ее словам, Вашингтон рассчитывает, что союзники США также активизируют оказание экономической помощи Киеву. Она добавила, что суммарная экономическая помощь Соединенных Штатов Украине составит $13 млрд