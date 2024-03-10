Байден раскрыл желание Трампа в случае переизбрания Байден: Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах

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Экс-президент США Дональд Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах в ноябре, заявил действующий глава Штатов Джо Байден. По его словам, республиканец «подлизывается к диктаторам и авторитарным головорезам со всего мира», передает MSNBC.

Когда он говорит, что хочет быть диктатором, я ему верю <...> Вчера он принимал в своем клубе [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана, который говорил, что демократия не работает, и называл его фантастическим лидером. Он сказал, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын написал ему прекрасное письмо. Он хвастался тем, что снова звонил [председателю КНР] Си Цзиньпину. Он звонил [президенту России Владимиру] Путину и предложил делать что захочется с нашими союзниками, — подчеркнул Байден.

Притом сам Трамп ранее заверил, что не намерен становиться диктатором в случае победы на предстоящих выборах главы государства. На встрече со своими сторонниками в штате Айова политик пообещал, что жесткие решения будут им приняты только в первый день президентства — когда он закроет границу.

До этого обозреватель Джош Рогин предположил, что одним из первых решений Трампа в случае победы на выборах станет прекращение поставок оружия на Украину. По этой причине действующей администрации следует ускорить военную помощь ВСУ, а также разместить как можно больше оружия и боеприпасов в Восточной Европе, резюмировал эксперт.