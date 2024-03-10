Байден раскрыл отношение Трампа к нелегальным мигрантам Байден: Трамп видит нелегальных мигрантов как паразитов

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп говорит о нелегальных мигрантах как о «паразитах, загрязняющих кровь» страны, заявил действующий глава Штатов Джо Байден. Он также признался, что сожалеет из-за того, что в ходе обращения к Конгрессу США назвал «нелегалом» иммигранта, уличенного в резонансном убийстве 22-летней американки Лейкен Райли, передает MSNBC.

Он [Трамп] говорит об этих людях как о паразитах, загрязняющих кровь <...>. Я не собираюсь относиться к любому из этих людей неуважительно, они построили страну, — сказал политик.

Ранее Трамп предупредил, что в недалеком будущем США ожидают террористические акты из-за активного проникновения в страну множества нелегальных мигрантов. По его словам, в случае повторного избрания на высший государственный пост он покончит с «политикой открытых границ», которую ввел действующий глава государства Джо Байден, и начнет крупнейшую за всю историю страны депортацию.

До этого экс-президент уже обещал в первую очередь закрыть границу США. Он выразил уверенность в том, что заручится поддержкой в том числе от избирателей, которые традиционно поддерживали демократов. Их тоже не устраивает ситуация с нелегалами, пояснил политик.