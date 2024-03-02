Байден раскрыл, от чего зависит возобновление помощи Украине Байден: возобновление помощи США Украине зависит от позиции Конгресса

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Конгресс США должен утвердить дополнительные бюджетные ассигнования, чтобы Вашингтон мог возобновить поставки Киеву оружия и военной техники, заявил президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме. По его словам, республиканцам нужно скорее принять соответствующие законопроекты.

И мы также поддерживаем Украину. Поэтому я призываю республиканцев в Палате представителей [Конгресса] принять законодательство, которое позволяет нам двухпартийным образом продолжать поддерживать Украину сейчас, — подчеркнул Байден.

Ранее американский президент признал, что время Украины на исходе, Россия начала активное наступление, и ей удается продвигаться вглубь страны. В связи с этим глава государства призвал палату представителей принять новый законопроект о помощи Украине. Если конгрессмены откажут в оказании поддержки Киеву в этот критический момент, то история никогда не забудет их поступка, заверил политик.

До этого стало известно, что Вашингтон ввел новые антироссийские санкции. Байден объявил, что США приняли более 500 ограничений в отношении РФ из-за ситуации на Украине, экспортные рестрикции затронули около 100 юридических лиц. В их числе различные предприятия, которые, как выразился американский президент, тайно помогали «российской военной машине».