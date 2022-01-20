Байден раскрыл, что США будут считать вторжением России на Украину

Любое пересечение границы Украины российскими военными в США расценят как вторжение, заявил американский президент Джо Байден. По его словам, в этом случае в отношении России последует экономический ответ.

Если военные пересекут границу Украины, это вторжение, оно встретит серьёзный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту Путину, — сказал Байден, выступая перед журналистами.

Он отметил, что Россия имеет «долгую историю применения других агрессивных мер, не включающих военные»: «атаки серых зон» и действия, во время которых российские солдаты не носят форму. При этом доказательств подобных действий он не привёл.

Президент США подчеркнул, что его страна готова отреагировать на вызовы, которые могут исходить от России. Это включает «маленьких зелёных человечков, а также кибератаки», резюмировал Байден.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».