Байден раскритиковал Конгресс США за угрозу шатдауна Байден обвинил конгрессменов в «неприемлемой ситуации» с угрозой шатдауна

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал в Twitter (Х) неприемлемой ситуацию, при которой страна столкнулась с угрозой шатдауна — приостановки работы правительства. По словам хозяина Белого дома, виновны в этом отдельные конгрессмены, сеющие разногласия.

Сейчас в Конгрессе присутствуют люди, которые сеют столько разногласий, что готовы сегодня вечером прекратить работу правительства. Это неприемлемо, — написал Байден.

Часть пользователей соцсети поддержала президента в комментариях. Другие же сочли, что в ситуации виноват он сам, поскольку никто, кроме него «не посеял больше разногласий».

Ранее Байден признался, что у него нет четкого плана по предотвращению шатдауна, который может произойти уже 1 октября. По его словам, если бы такой план был, то он немедленно занялся бы его реализацией.

Политолог Юрий Рогулев, в свою очередь, отметил, что Байден не в состоянии остановить приближающийся правительственный кризис в США. Он пояснил, что возможны несколько вариантов, среди которых уход сотрудников кабмина США в неоплачиваемый отпуск, роспуск правительства с финансированием его отдельных служб по некоторым статьям или же продолжение его работы в случае принятия бюджета на 2024 год в ограниченном виде.