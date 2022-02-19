Байден проведёт заседание Совета нацбезопасности из-за ситуации на Украине

Президент США Джо Байден 20 февраля проведёт заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря администрации американского лидера Джейн Псаки, опубликованном на сайте Белого дома.

Она отметила , что Байден продолжает следить за развитием событий на Украине. Команда по национальной безопасности регулярно информирует хозяина Белого дома о ситуации на местах.

Псаки добавила, что Байдену доложили о встречах вице-президента Камалы Харрис в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. В их числе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами стран Балтии и другими союзниками и партнёрами.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Вашингтона об ответственности РФ за эскалацию вокруг Украины являются попыткой оказать давление на Москву и обесценить предложения в сфере безопасности. Готовность России принять опасающихся за свои жизни жителей Донбасса подаётся Штатами как попытка оправдания «неминуемого вторжения в соседнюю страну».

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Официальными лицами и СМИ неоднократно назывались даты такого «вторжения». В частности, Байден заявлял, что это произойдёт 16 февраля. Позднее американская газета Politico сообщила, что «вторжение» на Украину может начаться после 20 февраля.