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Байден проведёт заседание Совета нацбезопасности из-за ситуации на Украине

07:32, 20 февраля 2022
Байден проведёт заседание Совета нацбезопасности из-за ситуации на Украине Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Джо Байден 20 февраля проведёт заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря администрации американского лидера Джейн Псаки, опубликованном на сайте Белого дома.

Она отметила, что Байден продолжает следить за развитием событий на Украине. Команда по национальной безопасности регулярно информирует хозяина Белого дома о ситуации на местах.

Псаки добавила, что Байдену доложили о встречах вице-президента Камалы Харрис в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. В их числе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами стран Балтии и другими союзниками и партнёрами.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Вашингтона об ответственности РФ за эскалацию вокруг Украины являются попыткой оказать давление на Москву и обесценить предложения в сфере безопасности. Готовность России принять опасающихся за свои жизни жителей Донбасса подаётся Штатами как попытка оправдания «неминуемого вторжения в соседнюю страну».

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Официальными лицами и СМИ неоднократно назывались даты такого «вторжения». В частности, Байден заявлял, что это произойдёт 16 февраля. Позднее американская газета Politico сообщила, что «вторжение» на Украину может начаться после 20 февраля.

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