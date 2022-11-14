Байден прокомментировал вывод российских войск из Херсона Байден назвал вывод российских войск из Херсона значительной победой Украины

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал значительной победой Украины вывод войск РФ из Херсона, сообщает РИА Новости. Глава Белого дома добавил, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине военную помощь.

Прежде всего — это существенная победа Украины, — заявил Байден.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал стратегическим поражением отход российской армии из Херсона и с правого берега Днепра. По мнению Уоллеса, у россиян после этого должен возникнуть вопрос «зачем все это было».

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.