Президент США Джо Байден назвал значительной победой Украины вывод войск РФ из Херсона, сообщает РИА Новости. Глава Белого дома добавил, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине военную помощь.
Прежде всего — это существенная победа Украины, — заявил Байден.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал стратегическим поражением отход российской армии из Херсона и с правого берега Днепра. По мнению Уоллеса, у россиян после этого должен возникнуть вопрос «зачем все это было».
9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.