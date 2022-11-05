Байден прокомментировал покупку Маском Twitter Байден заявил, что купленный Маском Twitter извергает ложь по всему миру

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Илон Маск

Президент США Джо Байден заявил, что его беспокоит покупка американским миллиардером Илоном Маском Twitter. Сервис микроблогов он назвал «извергающим ложь», сообщает Reuters.

А теперь то, о чем мы все беспокоимся: Илон Маск выходит и покупает инструмент, который рассылает... Который извергает ложь по всему миру, — цитирует агентство Байдена.

Маск 2 ноября уверял, что намерен сделать Twitter самым точным источником информации в мире.

Ранее американский адвокат по правам рабочих Шеннон Лисс-Риордан подала в суд на Twitter из-за планов его нового владельца Илона Маска сократить штат в два раза без предварительного уведомления сотрудников в нарушение федерального и калифорнийского законодательства. Юрист просит суд вынести постановление, запрещающее компании устраивать такие массовые увольнения.