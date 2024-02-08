Байден продолжает «общаться» с покойными европейскими лидерами Байден рассказал о недавней беседе с умершим семь лет назад канцлером ФРГ Колем

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Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден второй раз за несколько дней перепутал имена лидеров Европы. Глава государства заявил, что в 2021 году беседовал с канцлером Германии Гельмутом Колем, который на самом деле скончался семь лет назад, передает пресс-пул Белого дома.

Байден рассказал, что встреча проходила с европейскими лидерами G7 после того, как его избрали президентом США. В частности, на переговорах присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Не исключено, что американский лидер перепутал Коля с Ангелой Меркель, которая в 2021 году занимала пост канцлера ФРГ.

Затем Гельмут Коль из Германии посмотрел на меня и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы завтра утром вы взяли лондонскую [газету] Times и узнали, что 1000 человек выломали двери британского парламента и убили нескольких [людей] по пути туда, [чтобы] не допустить премьер-министра к вступлению в должность?» — сказал Байден.

Ранее Байден заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году. Американский лидер оговорился на встрече с избирателями в Лас-Вегасе. Скорее всего, Байден имел в виду переговоры с Макроном.