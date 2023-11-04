Байден продлил запрет американцам на инвестиции в китайскую армию Байден продлил указ о запрете инвестиций США в связанные с военными компании КНР

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден на год продлил указ своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в ряд компаний КНР, которые, как полагают в Вашингтоне, могут быть связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). В администрации президента считают, будто бы Пекин использует капитал Штатов «в своих интересах» с целью обеспечения ресурсами собственных вооруженных сил, что позволяет «напрямую угрожать территории США и силам США за рубежом».

Угроза инвестирования в ценные бумаги <...> и определенные виды использования и разработки китайских технологий наблюдения продолжают оставаться чрезвычайной и необычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США. По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного <...> 12 ноября 2020 года <...> должно продолжаться. Я продлеваю на один год действие национального режима чрезвычайного положения, — говорится в заявлении Джо Байдена.

Указ о запрете американским инвесторам на покупку и продажу ценных бумаг китайских фирм, предположительно связанных с НОАК, Дональд Трамп подписал 12 ноября 2020 года. Список компаний составило Минобороны США. 3 июня 2021 года Байден расширил этот список с 48 до 59 компаний. В перечень добавили, в частности, ряд фирм, которые могут быть связаны со слежкой за этническими меньшинствами КНР.

Ранее Bloomberg со ссылкой на валютное управление КНР сообщил, что обязательства Пекина по прямым инвестициям в его платежном балансе сократились до $11,8 млрд. Показатель стал отрицательным впервые с момента начала регистрации в 1998 году, отметило агентство. По оценке экспертов, это отражает меньшую готовность иностранных компаний реинвестировать в страну прибыль, полученную в Китае, из-за его натянутых отношений с Западом и растущей привлекательностью хранения денег за рубежом. Пока страны с развитой экономикой повышают процентные ставки, Китай снижает их, чтобы стимулировать экономику, пояснили экономисты.