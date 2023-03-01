Байден продлил санкции Трампа и Обамы против России Байден продлил на год введенные против России санкции из-за Украины

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций против России, введенных ранее из-за ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-службе Белого дома. Речь идет о рестрикциях в отношении РФ, принятых как администрацией Байдена, так и в период президентства его предшественников, Дональда Трампа и Барака Обамы. Действующий лидер пришел к выводу, что ограничения «должны оставаться в силе».

Действия и политика правительства Российской Федерации <...> продолжают представлять исключительную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому я решил продлить режим [санкционного] чрезвычайного положения в стране, объявленный указом 13 660, — говорится в заявлении Байдена.

Демократ продлил как антироссийские санкции, введенные 21 февраля 2022 года его администрацией, так и меры, утвержденные 45-м и 44-м президентами США. Так, Байден продлил санкции, принятые 20 сентября 2018 года республиканцем Трампом, а также целый ряд санкций из-за присоединения Крыма, введенных в марте и декабре 2014 года администрацией Обамы.

Ранее Евросоюз принял десятый пакет санкций против РФ, которые готовились к годовщине спецоперации на Украине. Очередные меры включают торговые ограничения на общую сумму порядка €11,5 млрд. Под запретом оказались поставки в РФ ряда товаров, в том числе электроники и запчастей, которые могут быть использованы для разработок оружия.