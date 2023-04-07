Байден продлил санкции против России, введенные после спецоперации Байден на год продлил ряд санкций против России, введенных из-за СВО

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден продлил на год режим ряда санкций против России, введенных после начала спецоперации на Украине, говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома. В нем приводятся различные обвинения в адрес России, в которых указано, что Москва ведет «вредоносную деятельность» в отношении Вашингтона.

Поэтому <...> я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 14024, — говорится в сообщении.

Кроме того, в документе сказано, что Москва «препятствовала проведению свободных и честных демократических выборов и подрыву демократических институтов на территории США, их союзников и партнеров» и участвовала «во вредоносной кибернетической деятельности, направленной против США, их союзников и партнеров, и содействовала ей».

Ранее Байден заявил, что единство стран Запада в противодействии России не исчезнет, невзирая на продолжительность украинского конфликта. Хозяин Белого дома на пресс-конференции в Оттаве пообещал, что Вашингтон будет давить на Москву «историческими санкциями».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередной, 11-й по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений.