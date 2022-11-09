Байден продлил режим ЧП в США из-за «китайской угрозы» Белый дом: Байден продлил режим ЧП из-за угрозы инвестиций в ценные бумаги КНР

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения в стране. Причиной такого решения стала угроза американских инвестиций в ценные бумаги предприятий Китая. Об этом говорится в письме главы государства, опубликованном Белым домом.

Я отправил в федеральный регистр для публикации уведомление о продолжении действия после 12 ноября 2022 года национального чрезвычайного положения в связи с угрозой инвестиций в ценные бумаги, которые финансируют отдельные компании КНР, — написал Байден.

Также уточняется, что первоначально исполнительный указ вступил в силу в ноябре 2020 и подлежал ежегодному продлению.

По мнению главы американского государства, Китай в значительной степени использует капитал США для снабжения и обеспечения развития и модернизации собственных военных, разведывательных и других мощностей в области безопасности.

[Это] по-прежнему позволяет Китаю прямо угрожать США внутри страны и американским силам за рубежом, — указал Байден.

По мнению американских властей, китайские владсти принуждают частные гражданские компании у себя в стране поддерживать военные и разведывательные действия КНР, в связи с чем инвестиции в китайские компании со стороны инвесторов США дают приток средств для поддержания оборонной активности Пекина. Указ главы государства ограничивает американские инвестиции в подобного рода компании.

Ранее газета South China Morning Post (SCMP) сообщила. что Китай впервые продемонстрировал сверхзвуковую противокорабельную ракету, которая похожа на российский «Кинжал», чтобы предостеречь Белый дом от вмешательства в воссоединение материковой части КНР и Тайваня.