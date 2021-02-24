Байден продлил из-за COVID-19 режим чрезвычайной ситуации в США

https://static.news.ru/photo/8f3953b2-76e6-11eb-bd4c-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Pete Marovich/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден продлил в стране режим чрезвычайной ситуации, который был введён из-за коронавируса ещё его предшественником Дональдом Трампом 13 марта 2020 года.

Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны. По этой причине режим чрезвычайной ситуации должен продолжаться после 1 марта 2021 года, — говорится в указе, размещённом пресс-службой Белого дома.

Байден отметил, что в США жертвами смертоносной инфекции уже стали более полумиллиона человек, поэтому важно бороться с коронавирусом, используя возможности федерального правительства.

Срок продления режима ЧС в указе не называется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число летальных исходов из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в США превысило полмиллиона. По состоянию на 23 февраля в стране скончался 500 071 пациент. США остаются мировыми лидерами по числу смертей от COVID-19. Также страна лидирует и по числу людей, заражённых коронавирусом. Их больше 28 млн.