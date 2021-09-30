Байден продлил финансирование правительства США до 3 декабря

Американский лидер Джо Байден подписал временный бюджет США, сообщил Белый дом. Он будет действовать до 3 декабря и позволит стране избежать дефолта.

Документ подписан в качестве законодательного акта, — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома​​​.

Если бы он этого не сделал, то властям бы пришлось 1 октября закрыть практически все государственные учреждения.

Палата представителей накануне утвердила проект от отмене потолка госдолга, на котором настаивает Минфин США, однако в сенате оппозиция из Республиканской партии не сходится с демократами по пунктам законопроекта.

Если решение не примут, США грозит дефолт. Министр финансов Джанет Йеллен в четверг ещё раз припугнула сенаторов, что любой дефолт по долгу США нанесёт непоправимый ущерб, также возможны финансовый кризис и рецессия.

Ранее инвестор Джереми Грэнтэм, который спрогнозировал кризисы 2000 и 2008 годов, предсказал США кризис сильнее Великой депрессии. Он отметил, что в стране формируется «безумный пузырь» на рынке ценных бумаг. Он объяснил, что ситуация в 1929 году была не так плоха, как сейчас.