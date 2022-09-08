Байден продлил чрезвычайное положение в США из-за выборов Байден продлил чрезвычайное положение в США из-за угрозы вмешательства в ноябрьские выборы

Фото: Adam Schultz/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден продлил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы вмешательства в американские выборы. При этом он уверил, что свидетельств вмешательства из-за границы в ноябрьские выборы сейчас нет, сообщается на сайте Белого дома.

Я направил в федеральный реестр для публикации уведомление о том, что чрезвычайное положение из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы или подрыва общественного доверия в Соединенных Штатах, введенное 12 сентября 2018 года, останется в силе после 12 сентября 2022 года, — говорится в письме Байдена лидерам палат конгресса.

Американский президент также указал на то, что «свободную и открытую политическую систему» США за границей всегда стремились использовать в своих интересах. Именно поэтому чрезвычайное положение продлено.

В США 8 ноября состоятся промежуточные выборы в палату представителей и сенат. Также на эту дату назначены губернаторские и другие местные выборы.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством одобрила поправки в КоАП о введения штрафов для иноагентов за вмешательство в выборы. Сам запрет действует уже более полутора лет, но пока штрафов за его нарушение не предусматривалось. Размер штрафа предлагается установить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для физлиц, до 500 тысяч рублей — для должностных лиц и до 1 млн рублей — для юридических.