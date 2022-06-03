Байден призвал запретить штурмовое оружие для населения в США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден призвал запретить в стране штурмовое оружие и магазины высокой ёмкости. Заявление прозвучало после случаев массовой стрельбы в стране. Американский лидер выступил с телеобращением к согражданам, пишет ТАСС.

Нам нужно запретить штурмовое оружие и магазины высокой ёмкости. А если мы не можем запретить штурмовое оружие, то нам надо поднять возраст, с которого его можно покупать, с 18 лет до 21 года, — сказал Байден.

Президент также потребовал ужесточить правила хранения огнестрельного оружия и принять законы, которые позволяют временно лишать гражданина права владения оружием, если суд признает с его стороны опасность для окружающих. Также американский лидер призвал принять законы, которые по сути ограждают производителей оружия от подачи против них судебных исков.

Байден отметил, что Вторая поправка к Конституции США, которая гарантирует право владения гражданами огнестрельным оружием, не является абсолютом. За оружием необходимо ужесточить контроль.

Всегда существовали ограничения на то, каким оружием можно владеть в Америке. Например, пулемёты регулируются на федеральном уровне в течение почти 90 лет, но это по-прежнему свободная страна, — заявил хозяин Белого дома.

Ранее ведущий телеканала Fox News Грег Гатфелд заявил, что президент США Джо Байден может уйти в отставку до окончания срока своих полномочий на посту главы государства. Его рейтинг продолжает падать на фоне роста цен на топливо и других социально-экономических проблем в стране.