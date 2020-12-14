Байден призвал Трампа согласиться с результатами выборов

https://static.news.ru/photo/1bfe5a02-3e86-11eb-8f8b-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition/CNP/Global Look Press

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего американского лидера Дональда Трампа уважать результаты выборов. По его словам, после голосования выборщиков штатов итог выборов ясен и недвусмыслен.

Байден выступил в Делавэре, где напомнил, что получил от выборщиков 306 голосов, сообщает CNN.

Триста шесть голосов выборщиков — точно то же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент (Майк) Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, «разгромным». По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас, — отметил избранный президент США.

Он также осудил несправедливые нападки на итоги выборов. Байден подчеркнул, что угрозам подвергались работники избирательных комиссий. Однако благодаря им «наша демократия выжила», добавил политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии. Промежуточный счёт по голосам выборщиков тогда стал 302:232 в пользу Байдена. Теперь 6 января 2021 года голосование выборщиков должно быть утверждено конгрессом.