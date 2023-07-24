Байден призвал Нетаньяху не торопиться с судебной реформой в Израиле

Фото: Saquan Stimpson/CNP Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден считает, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не стоит торопиться с проведением судебной реформы в стране, которая, как считает американский лидер, способствует расколу общества. Байден акцентировал внимание на том, что нужно учитывать весь спектр угроз, передает портал Axios.

Принимая во внимание весь спектр угроз и вызовов, с которыми прямо сейчас сталкивается Израиль, израильскому руководству нет смысла торопиться с этим, в фокусе должно быть объединение людей и поиск консенсуса, — заявил президент США.

Байден призвал премьер-министра Израиля не начинать запланированное в кнессете (парламенте) голосование по относящемуся к судебной реформе закону, ограничивающий возможности Верховного суда. Американский лидер заявил о растущей разобщенности израильского населения из-за реформы.

Ранее порядка 500 резервистов управления военной разведки Израиля отказались от службы в знак протеста против судебной реформы. Они остановили службу «до дальнейшего уведомления». Резервисты отметили, что они неоднократно призывали к переговорам и достижению договоренностей, однако все попытки закончились провалом.