Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева Байден назвал запрос о средствах для Украины первоочередной задачей конгресса

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. В специальном обращении, транслировавшемся Белым домом на YouTube, глава государства заявил, что это первоочередная задача, которая «не может ждать».

Сегодня я бы хотел поговорить о первоочередной задаче, которая стоит перед конгрессом в обеспечении интересов нашей национальной безопасности, да и интересов наших партнеров. Это не может ждать. Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование Украины до начала рождественских каникул, — отметил хозяин Белого дома.

Байден добавил, что лично он не готов отвернуться от Киева. По его мнению, большинство американцев разделяют такую позицию. Президент США подчеркнул, что крайнее крыло республиканцев «трусливо взяло в заложники вопрос нацбезопасности в обмен на однопартийную политику в сфере границы».

По словам Байдена, продолжение военной помощи Киеву 6 декабря он обсудил с лидерами «Большой семерки» (G7). Украинский вопрос был одной из тем разговора, заверил он. Все европейские лидеры готовы оставаться вместе с Украиной, уточнил американский президент.

Ранее Джо Байден в своем спецобращении заявил, что в случае победы на Украине Россия может вторгнуться в какую-то страну НАТО. Это, по его словам, втянет США в конфликт. Таким образом он пытался аргументировать необходимость выделить Киеву финансовую помощь.