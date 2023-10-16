Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС

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Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил о необходимости полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Американский лидер уточнил, что при этом нужно сберечь Палестинскую автономию.

Нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства. Путь, который называется «решение на основе двух государств», это подход США на протяжении десятилетий. Это создаст независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, — отметил глава США.

По словам Байдена, Штаты не нашли доказательств причастности Ирана к атакам группировки на Израиль. Кроме того, лидер США отметил, что нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией возможна, но потребует времени.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил Байдену приехать в Тель-Авив в ближайшие дни в качестве «визита солидарности». После этого высокопоставленные израильские чиновники сообщили, что израильские и американские власти в настоящее время обсуждают возможность визита Байдена уже на следующей неделе. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль несколькими днями ранее, 12 октября. Первым делом глава американской дипломатии отправился в Иерусалим.