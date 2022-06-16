Байден призвал Блинкена и Остина «сбавить обороты» в поддержке Украины NBC News: Байден призвал Блинкена и Остина «сбавить обороты» в поддержке Украины

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Ллойд Остин, Энтони Блинкен и Президент США Джо Байден (слева направо)

Президент США Джо Байден призвал госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина «сбавить обороты» в выражении поддержки Украине, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники среди чиновников. Американский лидер счел, что их слова «зашли слишком далеко», говорится в сообщении.

Байден был недоволен тем, что Блинкен и Остин говорили о победе на Украине. Он был не в восторге от такой риторики, — заявил собеседник телеканала.

Утверждается, что беседа Байдена с Блинкеном и Остином состоялась в конце апреля. Тогда на пресс-конференции в Польше министр обороны США заявил, что Вашингтон хочет «победы украинцев», а госсекретарь поддержал это заявление.

Собеседники телеканала указали на то, что Байден обеспокоился тем, что их речь могла установить нереалистичные ожидания. Кроме того, глава страны счел, что это может увеличить риск прямого вовлечения США в конфликт.

Ранее Блинкен заявил об обеспокоенности в США положением войск Украины. По его словам, Вашингтон работает 24/7, оказывая Киеву разную поддержку, однако «полон решимости» обеспечить страну всем, что ей нужно.