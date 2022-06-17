Байден призвал американцев не участвовать в конфликте на Украине

Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден призвал своих сограждан не ездить в качестве наемников на Украину и не принимать участие в конфликте на территории страны, пишет ТАСС.

Байден сказал в беседе с журналистами, что его проинформировали о задержании на территории Украины двух американских наемников. В связи с этим подчеркнул, что американцам сейчас не стоит ездить в зону конфликта.

Издание Independent сообщило, что семьям, по неподтвержденным данным, попавших в плен американцев, тоже передали такую информацию. Они обратились к администрации Джо Байдена с просьбой принять все необходимые меры, чтобы добиться освобождения их родственников.

Ранее Джо Байден назвал «очень печальной» новость о смерти американского наемника на Украине. Речь идёт о 22-летнем Вилли Джозефе Канселе, который принял участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Американец устроился в частную военную компанию (ЧВК), которая отправила его в восточную Европу.