Байден призвал американцев не дать победить на выборах «экстремисту Трампу»

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что в стране действуют «экстремистские и опасные голоса», которые возглавляет экс-глава государства Дональд Трамп. В своем аккаунте в Twitter (X) он призвал американцев не дать политику выиграть на выборах. В противном случае Трамп отбросит страну назад, заявил Байден.

В стране действуют экстремистские и опасные голоса во главе с Дональдом Трампом, которые полны решимости разделить нашу нацию и отбросить нас назад. <...> Теперь, в 2024 году, народ Южной Каролины снова высказался, и я не сомневаюсь, что вы направили нас на путь к тому, чтобы снова выиграть в гонке за президентское кресло — и снова сделать Дональда Трампа проигравшим, — заявил Байден.

За последние четыре года США стали страной с «самой сильной экономикой в мире», добавил он. Инфляция тем временем находится на одном из самых низких уровней. Выступая перед сторонниками в Южной Каролине, он призвал «закончить то, что начали вместе».

Ранее сообщалось, что Байден лидирует в ходе первичного голосования за кандидатов на пост лидера страны от Демократической партии в Южной Каролине. Согласно прогнозу СМИ, действующий президент набирает более 96% голосов избирателей.