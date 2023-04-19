Байден признался, сколько денег он заработал Байден опубликовал налоговую декларацию, отчитавшись о годовом доходе семьи в $580 тысяч

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл опубликовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе своей семьи. Документы распространил Белый дом. Из них стало известно, что супруги совместно заработали в 2022 году $579,5 тысячи (более 48,4 млн рублей), из которых $169,8 тысячи (13,8 млн рублей) пошли на налоги. Ставка подоходного налога составила 23,8%.

Также в декларации указано, что более $29 тысяч (2,3 млн рублей) было уплачено в качестве налогов в штате Делавэр, где у семьи Байден есть семейный дом. Кроме того, Джилл Байден заплатила $3,1 тысячи (252,9 тысячи рублей) налогов в штате Вирджиния. Также супруги пожертвовали на благотворительность порядка $20,2 тысячи (1,6 млн рублей) — эти пожертвования были направлены в 20 благотворительных фондов.

Годом ранее Джо Байден сообщал о доходе семьи в размере $610 тысяч (49,7 млн рублей).

В свою очередь вице-президент Камала Харрис с супругом сообщили о годовом заработке в $457 тысяч (37,2 млн рублей), из которых на налоги пошли более $93,5 тысячи (7,6 млн рублей) по ставке 20,5%. Также они заплатили $17,6 тысячи (1,4 млн рублей) налогов в штате Калифорния, а супруг вице-президента дополнительно выплатил порядка $9,6 тысячи (783 тысячи рублей) в округе Колумбия. На благотворительные нужды пара пожертвовала $23 тысячи (1,8 млн рублей).

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что члены семьи действующего президента США Джо Байдена организовали предприятие, в центре которого находится сам американский лидер и которое направлено на получение прямой финансовой выгоды от его пребывания на высшей ступени власти. В числе прочего она обвинила семью президента в получении денег из иностранных государств.