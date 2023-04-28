Байден признался, что выполняет чужие приказы

Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press

Американский лидер Джо Байден заявил, что с момента вступления в должность президента выполняет больше приказов, чем отдает, передает РИА Новости. Выступая перед детьми в рамках мероприятия «Приведи ребенка на работу» в Белом доме, глава государства добавил, что предполагал, что он будет тем человеком, который отдает приказы.

Кстати, когда я стал президентом, я думал, что буду отдавать приказы, но я получаю больше приказов, чем когда-либо, — сказал Байден.

В ходе своего выступления президент США рассказал подросткам о конфликте на Украине, о сфере строительства в Штатах, а также о достижениях в области здравоохранения. Он также пошутил в конце мероприятия, что если не вернется в свой кабинет, то им займется секретная служба.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отчаянным дедом решившего баллотироваться на второй срок американского президента Джо Байдена. В своем Telegram-канале политик написал, что на месте американских военных создал бы бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай победы Байдена на выборах, чтобы избежать возможных последствий.