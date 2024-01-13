Байден признался, что сохранил доверие к главе Пентагона Байден заявил о доверии к главе Пентагона, несмотря на его тайную госпитализацию

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден сохраняет доверие к американскому министру обороны Ллойду Остину, несмотря на то, что он был несвоевременно проинформирован о госпитализации главы Пентагона, передает ТАСС. Американский лидер высказывался по этому поводу, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с представителями малого бизнеса в кафе города Аллентаун в штате Пенсильвания.

Согласно информации пресс-пула Белого дома, президент США положительно ответил на вопрос о своем доверии к министру обороны. Тем не менее глава государства признал, что несвоевременное уведомление о госпитализации было ошибкой со стороны Ллойда Остина.

Шеф Пентагона был госпитализирован 1 января. Это связано с осложнениями после операции, в ходе которой ему провели удаление части простаты из-за диагностированного рака. Сообщалось, что первичное обследование выявило у Остина инфекцию мочевыводящих путей.

Телеканал CNN также передавал, что ударами по территории Йемена руководил лично министр. Со ссылкой на чиновника вещатель уточнил, что Остин удаленно контролировал атаки. Ему предоставили «полный набор защищенных средств связи», добавил источник.