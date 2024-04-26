Байден признался, что хотел покончить с собой Байден признался, что имел суицидальные мысли после смерти жены и дочери

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден сообщил журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM, что имел суицидальные мысли после гибели его первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году. По его словам, эти мысли не развились, потому что у него осталось двое сыновей, которые получили травмы в том же ДТП.

Напомним, что первая жена Байдена, Нейлия, и его малолетняя дочь Наоми погибли в автокатастрофе в декабре 1972 года. Двое сыновей Байдена, Хантер и Бо, выжили. При этом Байден подчеркнул, что не собирался воплощать планы в жизнь.

Я действительно подумал о том, что необязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой. На мгновение я подумал об этом, но у меня было двое детей, — сказал Байден.

Ранее Байден, выступая в Вашингтоне на конференции строительных профсоюзов, прочел с телесуфлера техническую подсказку вместе с основным текстом речи. В итоге он ошибся, спутал слова, а в конце предложил гражданам выбрать одно из двух — свободу или демократию. Сторонники, несмотря на оплошность, приветствовали слова политика бурными овациями.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер посчитала «невероятно оскорбительным» вопрос ведущего радиостанции WBT о наличии у президента США деменции. Врач давал исчерпывающую сводку о здоровье Байдена, действия которого на посту главы государства она назвала «историческими».