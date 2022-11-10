Байден признал отсутствие вмешательства в американские выборы Байден: вмешательства в прошедшие промежуточные выборы в США не было

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден признал отсутствие вмешательства в промежуточные выборы в конгресс. Он отметил, что выборы стали хорошим днем для демократии и Америки, они показали рекордное участие электората. Слова Байдена приводит РИА Новости.

Работники участков, голосующие, члены избиркомов сделали свою работу, исполнив свои обязанности. По всей видимости, без какого-то значительного вмешательства. Без какого-либо вмешательства вообще, - сообщил президент США журналистам.

Выборы в законодательный орган США завершились 9 ноября. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. По данным CNN, в настоящее время республиканцы получают 203 места из необходимых 218 для контроля в палате представителей и 49 мест в сенате, где для получния большинства нужен 51 делегат. Демократы располагают 187 местами в палате представителей и 48 в сенате.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал результат выборов "отчасти разочаровывающим", тем не менее признав его собственной большой победой.