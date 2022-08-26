Байден признал допустимой работу на дому с секретными документами

Фото: IMAGO/Yuri Gripas / Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден признал допустимой работу с секретными документами вне служебных помещений, но только при условии соблюдения режима гостайны. Об этом он заявил в краткой беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, пишет ТАСС.

Так глава США прокомментировал недавний обыск, проведенный ФБР у экс-президента США Дональда Трампа. В результате обыска у бывшего американского лидера изъяли правительственные секретные бумаги. Отвечая на вопрос, уместно ли президентам перемещать документы с грифом «совершенно секретно» в личные апартаменты и тому подобные объекты, Байден сказал, что это «зависит от обстоятельств».

К примеру, у меня есть в моем доме специально предназначенное для этого пространство, и оно полностью защищено, — заявил президент.

Это, пояснил американский лидер, позволяет ему работать с секретной документацией за пределами Белого дома. Мало того, отправляясь на выходные в свой дом в штате Делавер, признался Байден, он везет с собой ежедневную секретную сводку от разведки США.

Она под замком. Со мной человек, военный, когда я ее читаю. Я ее [потом] вновь убираю под замок и передаю военным, — привел подробности работы с секретными документами глава государства.

После этого Байдена попросили уточнить, есть ли, по его мнению, ситуации, когда такие действия недопустимы. На что тот ответил, что это зависит от «документа и того, в какой степени обеспечена его безопасность».

В начале августа сотрудники ФБР провели обыск в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Обыск проводился в рамках расследования незаконного использования оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В списке изъятых предметов были такие пункты. как «Различные совершенно секретные документы», «Секретные документы» и «Конфиденциальные документы».