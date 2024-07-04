Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден заявил в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму, что «облажался» на дебатах со своим соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом. Глава Белого дома признал, что допустил ошибку.

Факт в том, что я облажался. Я допустил ошибку, - заявил Байден.

Ранее политолог-американист Константин Блохин высказал мнение, что Байден вряд ли снимет свою кандидатуру с предстоящих выборов главы государства. По его словам, выход из президентской гонки стал бы символом беспомощности Демократической партии перед республиканцами. Эксперт предположил, что Байден не сможет победить на выборах. По мнению политолога, сейчас демократы готовят стратегию, которая позволит им обосновать свое поражение.

Политолог Юрий Светов до этого заметил, что партия вряд ли заменит кандидатуру Байдена на вице-президента США Камалу Харрис. По его словам, ее уровень поддержки довольно низкий. При этом она не предъявляет американцам программу, за которую бы стоило голосовать.