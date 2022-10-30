Байден пришел в ярость из-за выхода России из зерновой сделки

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден возмутился выходом России из зерновой сделки, сообщает телеканал CNN. Американский лидер рассказал журналистам, что у Москвы якобы не было никаких причин действовать подобным образом. По его словам, решение Москвы приведет к усилению голода в мире.

Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом, — сказал Байден.

Такое же мнение озвучил президент Украины, который рассказал, что Россия якобы заранее планировала выйти из сделки. Он при этом не привел доказательства своих утверждений.

Москва приостановила действие продуктовой сделки на неопределенный срок из-за невозможности обеспечить безопасность участвующих в ней судов, заявили ранее в МИД России. Решение было принято в связи с атакой ВСУ на корабли Черноморского флота и гражданские судна в Севастополе, которую в ведомстве назвали терактом.

В министерстве добавили, что соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, который контролирует транспортировку украинского продовольствия.