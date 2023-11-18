Байден приревновал президента Мексики к своей жене

Фото: White House/via Global Look Press

Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Джо Байден

Американский президент Джо Байден во время встречи со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором сообщил тому, что он понравился его жене Джилл, передает Daily Mail. Мексиканский лидер в ответ лишь вежливо улыбнулся и не стал комментировать высказывание главы Белого дома. При этом он отметил, что Байден — «необыкновенный президент», «человек с убеждениями» и «хороший человек»

Вчера вечером мы ужинали все вместе. Ты сидел рядом с моей женой — и был таким очаровательным, что я взволновался, что ты нравишься ей больше, чем я, — сказал Байден.

До этого на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Калифорнии Байден внезапно вскочил со своего места и протянул руку председателю КНР Си Цзиньпину. Американский лидер застал врасплох своего китайского коллегу.

Ранее сообщалось, что главам делегаций АТЭС пришлось ждать появления Байдена на заключительном заседании саммита в Сан-Франциско. Американский лидер появился в зале под звучавшие фоном крики чаек и музыку.

До этого стало известно, что американский лидер смутил главу Индонезии Джоко Видодо, внезапно протянув ему руку. Инцидент произошел после групповой фотосессии с главами делегаций. Когда участники саммита начали расходиться, американский лидер внезапно повернулся к индонезийскому коллеге и начал с ним здороваться. Произошедшее попало в объектив камер.